Ален Прост: Хюлькенберг – тот, кто нужен «Рено»

Бывший пилот Формулы-1 Ален Прост прокомментировал выступления Нико Хюлькенберга в текущем сезоне.

«Нико является именно тем, кто нужен «Рено». Об обладает огромной харизмой и сильным характером, это поможет все команде становиться лучше», - приводит слова Проста SID.

Напомним, Прост выступал в командах «Макларен», Рено», Феррари» и «Уильямс». Француз является четырехкратным чемпионом мира серии Формула-1 - 1985, 1986, 1989 и 1993 годов.