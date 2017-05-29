Фернандо Алонсо: Цель победить в Инди 500 сохраняется

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что у него остается цель победить в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Если я вернусь, то хотя бы уже буду знать, как тут все проходит. Я не в первый раз буду проводить рестарты, пит-стопы и другие подобные вещи.

Скажем так, адаптация пойдет проще. Посмотрим, что будет в следующие годы. Мне нужно пытаться выполнить эту задачу, потому что цель победить в Инди 500 не достигнута.

Разумеется, я расстроен, что не финишировал, потому что в каждой гонке ты хочешь увидеть клетчатый флаг. Сегодня это было невозможно. Но эти две недели – они были невероятным опытом. Я приходил сюда, чтобы испытать самого себя, бросить себе вызов», – приводит Motorsport.com слова Алонсо.

Напомним, Алонсо лидировал в гонке на протяжении 27 кругов, однако за 20 кругов до финиша испанец сошел из-за отказа двигателя.