Омари Ахмедов: Перед следующем боем в UFC хочу подняться в другую весовую категорию
Российский боец смешанного стиля полусредней весовой категории Омари Ахмедов, который 28 мая на турнире UFC Fight Night 109 в Стокгольме (Швеция) победил Абдула Разака Алхассана, заявил, что собирается поменять весовую категорию.
«После боя хорошо себя чувствую. Перед следующим поединком хотел бы поменять категорию и драться в весе до 84 кг (средняя весовая категория). В последнее время весогонка дается очень тяжело. Еще хочу сказать, что мне понравилось драться в Швеции. Тут классная атмосфера. Европа — лучшее место для поединков», - цитирует Ахмедова пресс-служба UFC.
Напомним, что Ахмедов победил Алхассона раздельным решением судей.
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