Филипп Лам введен в Зал славы «Баварии» (фото)
Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам на специальной церемонии был введен в клубный Зал славы.
⭐ "Etwas ganz Besonderes!" @philipplahm auf dem "Walk of Fame" verewigt: https://t.co/Pajl0GbnFM #DankePhilipp #MiaSanMia pic.twitter.com/qfNmFNSpbw— FC Bayern München (@FCBayern) 29 мая 2017 г.
Напомним, 33-летний Лам завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17.
Ранее футболист отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.
В составе сборной Германии Филипп стал чемпионом мира в 2014 году. Играя за «Баварию», он стал восьмикратным чемпионом страны.
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