Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с Ивановым
Полузащитник «Терека»
Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба
Ахмед Айдамиров.
«Хотим продлить контракт с Ивановым. Завтра будем общаться», – приводит ТАСС слова Айдамирова.
Напомним, ранее стало известно о том, что 30-летний полузащитник может продолжить карьеру в московском «Динамо», которое вернулось в премьер-лигу.
Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата.
«Терек» занял пятое место в премьер-лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба.
Добавим, что на прошлой неделе «Терек» объявил о назначении главным тренером Олега Кононова.
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