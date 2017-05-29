Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с Ивановым

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Хотим продлить контракт с Ивановым. Завтра будем общаться», – приводит ТАСС слова Айдамирова.

Напомним, ранее стало известно о том, что 30-летний полузащитник может продолжить карьеру в московском «Динамо», которое вернулось в премьер-лигу.

Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата.

«Терек» занял пятое место в премьер-лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Добавим, что на прошлой неделе «Терек» объявил о назначении главным тренером Олега Кононова.

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