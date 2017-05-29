Алексей Власенко: Евстигнеев будет главным тренером сборной России

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что главным тренером сборной страны на грядущем чемпионате мира будет Сергей Евстигнеев.

«Сейчас уже можно говорить о том, что Евстигнеев как минимум до чемпионата мира и на чемпионате мира будет руководить командой. Президиум у нас будет, но без принятия решений по этому вопросу», - приводит слова Власенко агентство «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 16 июля по 30 июля в Будапеште.