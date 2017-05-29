Джокович обыграл Гранольерса в первом матче под руководством Агасси
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович уверенно пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции-2017.
Сегодня Новак в трех сетах переиграл испанца Марселя Гранольерса. Матч продолжался 2 часа и 27 минут. 30-летний серб выполнил пять подач навылет.
Напомним, что этот матч для Джоковича стал первым, который он провел под руководством своего временного тренера - Андре Агасси.
New gear, new coach, new start. How exciting! #NoleFam please welcome our new member @AndreAgassi 👏🙌👍 pic.twitter.com/aE53GeEw98— Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 мая 2017 г.
За выход в третий круг турнира Джокович поспорит с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) - Янко Типсаревич (Сербия).
Напомним, Новак Джокович - действующий чемпион «Ролан Гаррос». В 2016 году он выиграл этот «мэйджор» впервые в карьере.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Гранольерс М. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 3:6, 4:6, 2:6
Место и дата
29 мая 13:30, , Онлайн-трансляция