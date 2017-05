Джокович обыграл Гранольерса в первом матче под руководством Агасси

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович уверенно пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции-2017.

Сегодня Новак в трех сетах переиграл испанца Марселя Гранольерса. Матч продолжался 2 часа и 27 минут. 30-летний серб выполнил пять подач навылет.

Напомним, что этот матч для Джоковича стал первым, который он провел под руководством своего временного тренера - Андре Агасси.

New gear, new coach, new start. How exciting! #NoleFam please welcome our new member @AndreAgassi 👏🙌👍 pic.twitter.com/aE53GeEw98