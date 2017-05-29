Джокович обыграл Гранольерса в первом матче под руководством Агасси

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович уверенно пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции-2017.

Сегодня Новак в трех сетах переиграл испанца Марселя Гранольерса. Матч продолжался 2 часа и 27 минут. 30-летний серб выполнил пять подач навылет.

Напомним, что этот матч для Джоковича стал первым, который он провел под руководством своего временного тренера - Андре Агасси.

За выход в третий круг турнира Джокович поспорит с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) - Янко Типсаревич (Сербия).

Напомним, Новак Джокович - действующий чемпион «Ролан Гаррос». В 2016 году он выиграл этот «мэйджор» впервые в карьере.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг