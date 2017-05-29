Евгений Донской: Я играл просто ужасно

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал свое поражение Виктору Троицки в первом круге «Ролан Гаррос».

«Плохо принимал. Плохо играл. Не вообще, а в важные моменты. Вообще не нервничал. Просто играл плохо. Соперник вообще играл ужасно. Физически был никакой. Первые два сета нужно было брать. Именно этим больше всего и расстроен.

Ждал ли чего-то от себя на этом турнире? Да. Приехал с хорошими ожиданиями, готов был нормально. А получилась какая-то чушь», - приводит слова Донского «Газета.ру».

В следующем раунде Троицки сыграет с грузином Николозом Басилашвили.