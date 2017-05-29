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Рублев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

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118-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на третьем в году турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.

В матче первого круга 19-летний Рублев потерпел поражение от Диего Себастьяна Шварцмана из Аргентины, который занимает 41-е место в мировом рейтинге.

Шварцман победил в пяти сетах со счетом 0:6, 6:4, 6:2, 6:7 (3:7), 9:7. Матч продолжался 3 часа 30 минут.

Отметим, что Рублев впервые в своей карьере пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию.

Во втором круге Шварцман сыграет с победителем матча Миша Зверев (Германия, 32) – Стефано Наполитано (Италия).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Рублев А. (Россия) - Шварцман Д. (Аргентина) - 6:0, 4:6, 2:6, 7:6, 7:9

Место и дата

29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

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