Рублев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
118-я ракетка мира
Андрей Рублев завершил выступление на третьем в году турнире «Большого шлема» «Ролан
Гаррос» в Париже.
В матче первого круга 19-летний Рублев потерпел поражение от Диего Себастьяна Шварцмана из Аргентины, который занимает 41-е место в мировом рейтинге.
Шварцман победил в пяти сетах со счетом 0:6, 6:4, 6:2, 6:7 (3:7), 9:7. Матч продолжался 3 часа 30 минут.
Отметим, что Рублев впервые в своей карьере пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию.
Во втором круге Шварцман сыграет с победителем матча Миша Зверев (Германия, 32) – Стефано Наполитано (Италия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого
шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд
32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Рублев А. (Россия) - Шварцман Д. (Аргентина) - 6:0, 4:6, 2:6, 7:6, 7:9
Место и дата
29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция