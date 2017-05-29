«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды
«Зенит» договорился с
итальянцем Роберто Манчини по финансовым вопросам и составу тренерского штаба,
сообщает «Р-Спорт». При этом стороны продолжают обсуждать принципы комплектования
команды.
«Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России, но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым.
«Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – приводит «Р-Спорт» слова своего источника.
Напомним, ранее стало известно о том, что 52-летний Манчини встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Добавим, что «Зенит» станет шестым клубом в тренерской карьере Манчини. Ранее он тренировал «Фиорентину» (2001-2002), «Лацио» (2002-2004), «Интер» (2004-2008, 2014-2016), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарай» (2013-2014).
Накануне «Зенит» объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.