«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды

«Зенит» договорился с итальянцем Роберто Манчини по финансовым вопросам и составу тренерского штаба, сообщает «Р-Спорт». При этом стороны продолжают обсуждать принципы комплектования команды.

«Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России, но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым.

«Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – приводит «Р-Спорт» слова своего источника.

Напомним, ранее стало известно о том, что 52-летний Манчини встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Добавим, что «Зенит» станет шестым клубом в тренерской карьере Манчини. Ранее он тренировал «Фиорентину» (2001-2002), «Лацио» (2002-2004), «Интер» (2004-2008, 2014-2016), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарай» (2013-2014).

Накануне «Зенит» объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.