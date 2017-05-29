Аввакумова полностью восстановилась после травм

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Роман Керов заявил, что Ирина Аввакумова восстановилась после операции и полностью готова к тренировкам.

«Все абсолютно нормально, работает по полной. Колено не беспокоит уже. Вовремя «поймали» это все и вовремя пролечили. Хорошо, что отказались и не поехали никуда, в конце сезона. Сразу все залечили, нормально получилось. Слава богу. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится», - цитирует Керова»Р-Спорт».

Напомним, что Аввакумова перенесла две операции, на колене и по устранению риноснусита.