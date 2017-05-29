Сидорова и Мудров получили шенгенские визы и выступят на этапах «Бриллиантовой лиги»

Чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и прыгун с шестом Илья Мудров получили шенгенские визы и примут участие в этапах «Бриллиантовой лиги». Об этом сообщил тренер спортсменов Павел Воронков.

«Сидорова получила визу, она будет выступать в Риме, – приводит ТАСС слова Воронкова. – Также без проблем получил визу и Мудров, он уже завтра вылетает в Афины».

Отметим, что 25-летняя Сидорова выступит на этапе в Риме (8 июня), а 25-летний Мудров – на этапе в Афинах (1 июня).

Кроме того, в дальнейших планах Сидоровой участие в этапах «Бриллиантовой лиги» в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня).

Добавим, что в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.