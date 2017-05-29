Надаль пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции-2017.
Сегодня Надаль обыграл француза Бенуа Пэра со счетом 6:1, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.
За выход в третий круг Рафаэль поспорит с представителем Голландии Робином Хаасе.
Напомним, Надаль ранее выигрывал титул на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде девять раз.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Пэр Б. (Франция) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 4:6, 1:6
Место и дата
29 мая 14:55, , Онлайн-трансляция
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