Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.

Накануне после победы над «Енисеем» (1:0) в ответном стыковом матче за право остаться в премьер-лиге Кирьяков заявил, что «передает привет суперэксперту Талалаеву».

«Я нахожусь в Риме, в воскресенье побывали на прощальном матче Тотти. Собираюсь в Коверчано, где ознакомлюсь с последними наработками итальянских тренеров. Ответный матч «Арсенала» с «Енисеем» не смотрел, но не сомневаюсь, что он прошел при подавляющем преимуществе туляков.

Поздравляю с решением задачи футболистов, всю Тулу, Гурама Аджоева, а также Сережу Кирьякова и Сашу Шмарко. Также хотел бы поздравить с выходом в РФПЛ хабаровчан – молодцы. А для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт», – приводит слова Талалаева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча