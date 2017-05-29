Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт
Главный тренер «Тамбова»
Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея
Кирьякова.
Накануне после победы над «Енисеем» (1:0) в ответном стыковом матче за право остаться в премьер-лиге Кирьяков заявил, что «передает привет суперэксперту Талалаеву».
«Я нахожусь в Риме, в воскресенье побывали на прощальном матче Тотти. Собираюсь в Коверчано, где ознакомлюсь с последними наработками итальянских тренеров. Ответный матч «Арсенала» с «Енисеем» не смотрел, но не сомневаюсь, что он прошел при подавляющем преимуществе туляков.
Поздравляю с решением задачи футболистов, всю Тулу, Гурама Аджоева, а также Сережу Кирьякова и Сашу Шмарко. Также хотел бы поздравить с выходом в РФПЛ хабаровчан – молодцы. А для приветов, подарков и поздравлений я всегда открыт», – приводит слова Талалаева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Шевченко 29 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)
Предупреждения:
Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция