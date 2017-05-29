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Берни Экклстоун: Формулой-1 управляют, словно это филиал «Старбакса»

Источник:  Grandprix.comКомментарии

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал новых владельцев гоночной серии компанию Liberty Media.

«Они делают то, что я ни за что бы не сделал. Я никогда не был убежден, что Формуле-1 нужен такой акцент на социальных сетях. Не думаю, что это приносит существенную пользу.

Сейчас Формулой-1 управляют, словно это филиал «Старбакса», когда кто-то постоянно подливает вам молоко в кофе», – приводит Grandprix.com слова Экклстоуна.

Напомним, после прихода компании Liberty Media Экклстоун был отравлен в отставку с поста исполнительного директора серии. Ему на смену пришел американец Чейз Кэри.

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