Антонио Конте: Мозес падал только потому, что устал

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал удаление Виктора Мозеса в финале Кубка Англии против «Арсенала».

«Мне не кажется, что Виктор симулировал нарушение правил на себе, такого намерения не было. Команда подошла к концу сезона очень уставшей, на нее оказывается большое давление.

Разумеется, в симуляциях нет ничего хорошо, однако Мозес – честный игрок и не хотел своим «нырком» обмануть арбитров» - приводит слова Конте официальный сайт клуба.