Антонио Конте: Мозес падал только потому, что устал
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал удаление Виктора Мозеса в финале Кубка Англии против «Арсенала».
«Мне не кажется, что Виктор симулировал нарушение правил на себе, такого намерения не было. Команда подошла к концу сезона очень уставшей, на нее оказывается большое давление.
Разумеется, в симуляциях нет ничего хорошо, однако Мозес – честный игрок и не хотел своим «нырком» обмануть арбитров» - приводит слова Конте официальный сайт клуба.
Матч
Голы
Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).
Состав
Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения:
Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60
Удаления:
нет - Мозес, 68
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция