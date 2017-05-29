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Слепов, Слепцова и Кайшева вошли в резервный состав сборной России

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Резервная мужская и женская сборные России проведут сбор в Чайковском.

В состав команд на подготовку к следующему сезону включены:

Мужская команда: Семен Сучилов, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Алексей Слепов. Тренеры: Владимир Брагин, Сергей Белозеров.  

Женская команда: Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Ольга Якушова, Александра Алексешникова. Тренеры: Виталий Норицын, Павел Ланцов.

Добавим, что в мае резервная команда тренировалась в Кисловодске. А сбор в Чайковском запланирован с 6 по 27 июня.

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