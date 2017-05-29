Роберто Карлос возглавит австралийский клуб
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос может стать главным тренером австралийского клуба «Саут Мельбурн».
- Моя идея заключается в том, чтобы прийти сюда и продолжать выигрывать. Если я приду в этот клуб, то буду намерен только побеждать. Таков мой менталитет. «Саут Мельбурн» должен стать эталоном для всего австралийского футбола.
То, что я видел здесь, впечатлило меня. Самое главное сейчас для клуба — добиться участия в А-лиге, — заявил Роберто Карлос.
Напомним, в 2011 и 2012 годах знаменитый бразилец входил в тренерский штаб махачкалинского «Анжи», а также играл за российскую команду.
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