Роберто Карлос возглавит австралийский клуб

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос может стать главным тренером австралийского клуба «Саут Мельбурн».

- Моя идея заключается в том, чтобы прийти сюда и продолжать выигрывать. Если я приду в этот клуб, то буду намерен только побеждать. Таков мой менталитет. «Саут Мельбурн» должен стать эталоном для всего австралийского футбола.

То, что я видел здесь, впечатлило меня. Самое главное сейчас для клуба — добиться участия в А-лиге, — заявил Роберто Карлос.

Напомним, в 2011 и 2012 годах знаменитый бразилец входил в тренерский штаб махачкалинского «Анжи», а также играл за российскую команду.





