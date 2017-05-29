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Пятый этап PRIME SELECTION-2017 пройдет 15 июня в Краснодаре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 июня в Краснодаре в рамках пятого этапа международного турнира PRIME SELECTION-2017 определятся финалисты в весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 84 и 100 кг.

Состав полуфинальных пар:

до 57 кг: Александр Гордюшин (Рязань) vs Бислан Шехетль (Краснодар);
до 61 кг: Нурберген Шарипов (Казахстан) vs Алхас Дзуев (Нальчик);
до 66 кг: Владимир Мельников (Евпатория) vs Альберд Жапуев (Нальчик);
до 66 кг: Руслан Хатшуков (Нальчик) vs Махочи Сагитов (Краснодар);
до 70 кг: Залим Кудаев (Нальчик) vs Магомед Мамаев (Волгоград);
до 70 кг: Марат Тохтамышев (Нальчик) vs Асхаб Зулаев (Грозный);
до 77 кг: Мурат Хасанов (Нальчик) vs Юнус Ахмедов (Новороссийск);
lj 77 ru: Имран Кауфов (Нальчик) vs Давид Бархударян (Краснодар);
до 84 кг: Станислав Клыбик (Ростов-на-Дону) vs TBA;
до 100 кг: Денис Езута (Волгоград) vs Сослан Джабиев (Владикавказ)
до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) vs Михаил Аллахвердян (Ростов-на-Дону).

Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона мира: чемпион Европы, бладатель пояса Чемпиона «Prime Selection -2015» краснодарец Гога Шаматава оспорит вакантный пояс против бразильского бойца Джованни да Сильва Сантоса по прозвищу «Солдат».

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Сергей Ващенко
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