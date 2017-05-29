Кержаков может возглавить академию «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может получить должность директора клубной академии.

Контракт Кержакова истекает уже 30 июня и, скорее всего, форвард завершит свою игровую карьеру. Как стало известно «Спорт День За Днем», руководство питерского клуба планирует предложить Кержакову работу руководителя академии. Также на этот пост претендует Анатолий Давыдов.

Кержаков в прошедшем сезоне принял участие в 14-ти матчах, забил три гола и отдал столько же голевых передач.