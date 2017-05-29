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Форвард «Спартака-2» Нимели вызван в сборную Либерии

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели получил приглашение в сборную Либерии.

11 июня Либерия сыграет в гостевом матче первого тура группы G отборочного турнира Кубка африканских наций 2019 года с Зимбабве. Игра пройдет в Хараре на Национальном спортивном стадионе.

Также в группу G попали сборные ДР Конго и Конго, которые на день раньше встретятся в Киншасе.

18-летний форвард красно-белых, который является капитаном молодежной сборной Либерии, провел за национальную команду один матч.

Добавим, что за «Спартак-2» Нимели провел 11 матчей в чемпионате ФНЛ и забил один гол, отличившись 12 апреля в матче со «Спартаком-Нальчиком» (1:1).

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