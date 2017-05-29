Михаил Сергачев: В следующем сезоне хочу играть за «Монреаль»

Защитник «Виндзора» Михаил Сергачев поделился ощущениями после победы в Мемориальном кубке и планами на будущее.

«Если бы мне еще два года назад сказали, что моя команда выиграет Мемориальный кубок, то я бы не поверил. А теперь это случилось и я по-настоящему счастлив.

Надеюсь, что в следующем сезоне буду играть уже в составе «Монреаля» и постараюсь помочь коллективу выиграть трофей. Надеюсь, что летом получится хорошо проявить себе в тренировочном лагере», - сообщил Сергачев RDS.

В финале Мемориального кубка «Виндзор» переиграл «Эри Оттерс» со счетом 4:3.



Отметим, что ранее обладателями трофея уже становились Александр Радулов, Андрей Локтионов, Станислав Галиев, Антон Злобин и Кирилл Кабанов.