CAS оставил в силе временное отстранение Легкова, Вылегжанина и других российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил заявления пяти российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой - о снятии запрета на их допуск к международным стартам.

«CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными», - говорится в заявлении суда в Лозанне.

Напомним, слушания по делам отстраненных российских лыжников CAS проводил в Лозанне 15 мая.

Легков, Белов, Петухов, Вылегжанин и Шаповалова 23 декабря 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.