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Александр Бубнов: Дзюба может потерять место в составе при Манчини

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказал мнение, что нападающий Артем Дзюба может потерять место в составе с  приходом в «Зенит» Роберто Манчини.

«Дзюба говорил, что его и Луческу устраивает. Теперь ему придется свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит не всех устраивали его требования», - приводит слова Бубнова «Спорт FM».

В прошедшем сезоне Дзюба принял участие в 33-ти матчах и забил 14 голов, отдав при этом семь результативных передач.

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