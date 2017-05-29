Александр Бубнов: Дзюба может потерять место в составе при Манчини

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказал мнение, что нападающий Артем Дзюба может потерять место в составе с приходом в «Зенит» Роберто Манчини.

«Дзюба говорил, что его и Луческу устраивает. Теперь ему придется свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит не всех устраивали его требования», - приводит слова Бубнова «Спорт FM».

В прошедшем сезоне Дзюба принял участие в 33-ти матчах и забил 14 голов, отдав при этом семь результативных передач.