«Нефтехимик» заключил договор о партнерстве с «Молотом-Прикамье»

«Нефтехимик» заключил договор о спортивном сотрудничестве с пермским клубом «Молот-Прикамье», выступающем в ВХЛ.

- У нас прежде был хороший опыт совместной работы с пермским клубом. Мы признательны руководству «Молота-Прикамье» за то, что приняли наше предложение. Плюс к этому мы знаем тренеров команды Сергея Вострикова и Николая Казакова. По прошлому году могу сказать, что они там из молодых игроков создали боевую команду, постоянно нацеленную на ворота противника, - заявил директор «Нефтехимика» Раил Якупов.

В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял десятое место в Восточной конференции и не пробился в плей-офф. «Молот-Прикамье» стал 17-м по окончании регулярного чемпионата ВХЛ.