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Артем Дзюба: Сборная России – не фаворит, но никого не боится

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.

«Чемпионат мира в России и Кубок конфедераций – главные события в моей жизни. Это настоящий подарок небес – сыграть в родной стране на таком крупном турнире, такое бывает один раз в карьере, причем далеко не у всех.

Сборная России на Кубке конфедераций не фаворит, но мы точно никого не боимся. Многого ждем от болельщиков, поддержка нам точно понадобится.

Я хочу всегда побеждать, так что приложу для этого все силы, а как оно получится - посмотрим», - приводит слова Дзюбы ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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