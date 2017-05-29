Павлюченкова и Александрова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»
Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова пробились во второй круг «Ролан Гаррос»-2017 в одиночном разряде.
В первом круге Павлюченкова нанесла поражение представительнице Румынии Патрисии-Марии Тиг. Соперница отказалась от продолжения борьбы в начале второго сета.
Александрова в свою очередь сломила сопротивление чешской спортсменки Катерины Синяковой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Тиг П. (Румыния) - 6:1, 1:0
Место и дата
29 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Александрова Е. (Россия) - Синякова К. (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:2
Место и дата
29 мая 15:30, , Онлайн-трансляция
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