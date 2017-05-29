Джаред Дадли: Гриффин должен играть в «Майами»

Форвард «Финикс Санз» Джаред Дадли поделился мнением о продолжении карьеры его бывшего партнера по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина.

«Я думаю, что «Майами» - самый возможный для Гриффина вариант. Он может поехать во Флориду, быть первой звездой на паркете и не платить налог штата. Однако, он может потерять до 30 миллионов долларов при максимальном контракте.

Многое зависит от того, где он хочет жить. Он живет в Лос-Анджелесе и очень любит этот город, но Майами – отличное место. «Хит» тоже можно понять, они хотят играть в плей-офф.

Если тебя зовут Блэйк Гриффин, то ты не будешь играть в «Нью-Йорке», «Хьюстоне» или «Далласе», - цитирует Дадли South Florida Sun-Sentinel.

В текущем сезоне Гриффин в среднем за матч набирал 21,6 очков и делал 8,1 подбора.