ВИДЕО ДНЯ: В Москве ураган снес крытый теннисный корт
Штормовой ветер в российской столице стал причиной сноса теннисного корта в районе Выхино-Жулебино.
По неподтвержденным данным, на корте в момент инцидента находились люди.
Всего в результате урагана в Москве погибло восемь человек (по данным на 18:00 мск) и еще 70 получили травмы различной степени тяжести.
В городе повалены сотни деревьев, разрушены металлические конструкции и рекламные щиты.
При этом столичные аэропорты работают в штатном режиме, пилоты проинформированы о развитии метеообстановки.
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