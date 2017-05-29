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ВИДЕО ДНЯ: В Москве ураган снес крытый теннисный корт

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Штормовой ветер в российской столице стал причиной сноса теннисного корта в районе Выхино-Жулебино.

По неподтвержденным данным, на корте в момент инцидента находились люди.

Всего в результате урагана в Москве погибло восемь человек (по данным на 18:00 мск) и еще 70 получили травмы различной степени тяжести.

В городе повалены сотни деревьев, разрушены металлические конструкции и рекламные щиты.

При этом столичные аэропорты работают в штатном режиме, пилоты проинформированы о развитии метеообстановки.



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