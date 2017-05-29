Андрей Рябинский: Трояновский вернет титулы у Индонго обратно

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Андрей Рябинский: Продолжу финансировать бокс, но мои функции будет выполнять Вадим Корнилов Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в будущем планирует меньше времени удалять боксу, а его должность займет Вадим Корнилов.

Андрей Рябинский: В ближайшее время Дрозд на ринге не появится Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер Григорий Дрозд не появится на ринге в ближайшее время.

Индонго обязан провести обязательную защиту титула против Липинца Джулиус Индонго из Намибии обязан провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии IBF против россиянина Сергея Липинца. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Рикки Бернс: Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали Шотландец Рикки Бернс прокомментировал свое поражение в объединительном поединке с представителем Намибии Джулиусом Индонго.

Ай да Индонго, Кроуфорд берегись! Обидчик Трояновского объединил титулы Намибийский боксер Джулиус Индонго победил британца Рикки Бернса и стал чемпионом мира по версиям WBА и IBF в суперлегком весе.

Индонго победил Бернса в поединке за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе между шотландцем Рикки Бернсом и намибийцем Джулиусом Индонго завершился победой намибийского боксера по очкам.

Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Андрей Рябинский: Поветкин продолжить боксировать, кроме WBC и IBF есть и другие организации Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский уверен в том, что тяжеловес Александр Поветкин продолжит карьеру, несмотря на дисквалификацию.

Андрей Рябинский: «Барселона» – это команда с другой планеты Глава промоутерской компании «Мир бокса» высказался о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после запрета Суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его запрета. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Андрей Рябинский: О завершении карьеры Поветкиным речь не идет Скандал с допингом не приведет к завершению карьеры российского боксера. Об этом заявил промоутер спортсмена Андрей Рябинский.

Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADA Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.

Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинца Один из самых титулованных боксеров в истории может выйти на ринг в нашей стране уже в июле.

Победитель Трояновского Джулиус Индонго проведет объединительный бой с Рикки Бернсом 14 апреля в Глазго состоится объединительный поединок в первом полусреднем весе: британец Рикки Бернс сразится с намибийцем Джулиусом Индонго.

Прорыв Власова, драма Трояновского и падение Фьюри. Итоги года в мировом боксе «Советский спорт» выделяет главных героев и антигероев 2016 года на профессиональном ринге.

Поветкин в январе даст показания в американском суде Российский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.

Андрей Рябинский: Проба Б Поветкина будет вскрыта в январе Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как продвигается расследование допингового случая российского тяжеловеса Александра Поветкина.

Андрей Рябинский: У нас есть вопросы к VADA, я устал отбивать спортсменов от этой ерунды Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательство с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA).