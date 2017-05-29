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Андрей Рябинский: Трояновский вернет титулы у Индонго обратно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский верит, что Эдуард Трояновский сумеет вернуть утраченные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Напомним, что Трояновский уступил их намибийцу Джулиусу Индонго на первой минуте боя в Москве

 «В этом вопросе все решают два фактора. Первое, готовность к бою боксеров. Второе, деньги. За второе точно отвечаю я, и я все решу. Что касается первого пункта Эдику надо правильно вернуться, поднабрать для этого боя. Мы вернемся к этому вопросу, и я надеюсь, что Эдик заберет пояса обратно», - сказал Рябинский.  

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