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Торже может продолжить карьеру в одном из испанских клубов

Источник:  DigisportКомментарии

Агент полузащитника «Терека» Габриэля Торже Кристя Опря рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Ранее румынские СМИ сообщали, что Торже пополнит ряды бухарестского «Динамо», однако сделка не состоялась.

«Известие о том, что Торже вернется в «Динамо» - не соответствует реальном положению дел. Насколько мне известно, финансовые дела в клубе обстоят не лучшим образом. Самое вероятное, что он будет играть в Испании. Также Торже очень хочет вновь играть за национальную команду Румынии» – сказал Опря в эфире Digi Sport.

Отметим, что Торже уже играл в Примере, выступая за «Гранаду» и «Эспаньол».

Действующий контракт Торже с «Тереком» действует до 2019 года.

В прошедшем сезоне Торже принял участие в 11-ти матчах и отдал одну голевую передачу.

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