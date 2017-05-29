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Андрей Рябинский: Продолжу финансировать бокс, но мои функции будет выполнять Вадим Корнилов

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в будущем планирует меньше времени удалять боксу, а его должность займет Вадим Корнилов.

«Эти четыре года нужны были для того, чтобы определить команду, определить стоящих боксеров, с которыми мы будем работать. Все сложилось, мы можем идти дальше. Плюс, у меня есть основной бизнес, никак не связанный с боксом, на котором я зарабатываю. Бокс – это скорее хобби.

И со временем я будут больше времени уделяться основному бизнесу, а мои функции будет выполнять Вадим Корнилов. Вести проекты за рубежом. Я продолжу финансировать, но тратить больше времени не смогу. Проведем несколько боев, и дальше уже будете задавать вопросы не мне», – сказал Рябинский.

Напомним, что Корнилов работает в качестве менеджера Дениса Лебедева, Сергея Кузьмина, Дмитрия Бивола.

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