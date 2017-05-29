Андрей Рябинский: Мне бы хотелось, чтобы Дрозд вернулся на ринг

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил желание, чтобы бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд продолжил карьеру после травмы.

«Я не готов сказать. Он сам должен сказать. У него серьезная травма спины. Нужно очень длительное восстановление. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся. Его бой с Влодарчиком – один из лучших боев в истории российского бокса, – сказал Рябинский.

Напомним, что в активе Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен.