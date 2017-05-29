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Елена Вяльбе: FIS разрешила временно отстраненным лыжникам тренироваться в составе сборной России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне в отношении временно отстраненных российских спортсменов.

- Дальнейшие шаги и решения будут приняты ФЛГР совместно с адвокатами в ближайшие дни. До этого момента давать комментарии не стоит. Единственное, что можно сказать сейчас: FIS официально разрешила временно отстранённым спортсменам тренироваться в составе сборных команд России, - заявила Вяльбе.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил заявления пяти российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой - о снятии запрета на их допуск к международным стартам.

Легков, Белов, Петухов, Вылегжанин и Шаповалова 23 декабря 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

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