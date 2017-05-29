Андрей Рябинский: Мы увидим Бивола в качестве чемпиона мира

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о перспективах временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, который 17 июня в США проведет бой против американца Седрика Агнью.

«Если будет возможность, обязательно это сделаю. Для Бивола это очень ответственный бой. Во-первых, с точки зрения внимания телеканалов. Во-вторых, с точки зрения дальнейшего продвижения по рейтингам. Бивол – очень классный боксер и я за него очень болею. Мы о нем еще много услышим и увидим в качестве чемпиона», – сказал Рябинский.

Напомним, что на счету Бивола 10 побед (8 досрочно) и ни одного поражения.