Тайгер Вудс был задержан полицией в состоянии алкогольного опьянения

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс был арестован во Флориде за вождение личного автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает ESPN.

Полиция арестовала 41-летнего спортсмена в три часа ночи по местному времени. Тайгер провел под стражей более семи часов. Спортсмен был освобожден под личное поручительство.

Вудс находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии «Мэйджор» за всю историю гольфа (14). Американец занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель.

В последний раз американец принимал участие в официальном турнире в 2015 году. Он перенес три хирургические операции на позвоночнике.

