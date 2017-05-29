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Василий Карасев: При своих трибунах «Химки» будут играть лучше

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок».

– Будем продолжать играть агрессивно в защите, не только против Шведа, но и против других игроков. Потому что чуть кого-то бросишь и сразу можно пропустить. И Зайцев, и Роуленд, уже не говоря про Моню могут спокойно реализовать свободный бросок. Тодорович под кольцом имеет преимущество. В основном все атаки строятся через Шведа, он берет на себя много ответственности. Поэтому, главной задачей будет его остановить. 

Понятно, что еще ничего не решено. «Химки», я думаю, будут играть лучше при своих трибунах. Все равно у игроков накапливается усталость, в первую очередь будет зависеть от того в каком физическом состоянии обе команды подойдут к игре. Можно внести какие-то изменения, но кардинально уже ничего в игре не изменишь, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, после двух матчей в серии, которая длится до трех побед, со счетом 2-0 ведет «Зенит».

Третья игра состоится 30 мая в Химках, начало игры в 19:30. В случае победы «Химок» четвертая встреча пройдет 1 июня на площадке подмосковного клуба. 

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