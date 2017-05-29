Массимилиано Аллегри: «Реал» является фаворитом финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что фаворит финального матча Лиги чемпионов – «Реал», а не его команда.

«Мы не являемся фаворитами в финале, так как нас ожидает матч с командой, которая выиграла Лигу Чемпионов дважды за последние три года.

У нас высокая самооценка и большая вера в свои силы, однако фавориты – мадридцы», - цитирует Аллегри Football Italia.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.