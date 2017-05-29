Янис Тимма: «Зенит» пока не решил поставленных задач

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Янис Тимма поведал о своем состоянии и заявил, что его команда пока не решила поставленных на сезон задач.

- В ожидали перед стартом кампании, что выйдете в полуфинал Единой лиги ВТБ в статусе второй команды регулярного сезона?

- Цели пока не достигнуты, мы к ним еще идем. Впереди игры, в которых надо побеждать, чтобы закончить сезон на мажорной ноте, - приводит слова Тиммы официальный сайт клуба. - Мы понимали, что после третьего места цель стоит более высокая, и готовились по максимуму.

- Всех болельщиков «Зенита» беспокоило ваше физическое состояние перед плей-офф, все-таки у вас были травмы. Как вы чувствуете себя сейчас?

- Чувствую себя более-менее неплохо. После Нового года я действительно достаточно часто выпадал из игры из-за различных травм. Сейчас мне, может быть, не хватает определенного игрового ритма, но в плане здоровья я готов на сто процентов и буду отдавать все свои силы на площадке.

Напомним, что в полуфинале Единой лиги ВТБ «Зенит» ведет в серии с «Химками» 2:0.

