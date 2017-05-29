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Тони Адамс: «Реал» бы уволил Венгера через один сезон

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс раскритиковал наставника «канониров» Арсена Венгера.

«Венгер говорит, что отклонил предложения всех топ-клубов мира? Но тот же «Реал» уже через год указал бы ему на дверь. Венгер метался бы между клубами, будь это правдой. В «Арсенале» у него практически безграничная власть, а руководство позволяет Арсену делать все, что хочется», - приводит Goal слова Адамса.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в чемпионате Англии и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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