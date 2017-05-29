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Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

Источник:  Союз ММА РоссииКомментарии

Союз смешанных единоборств (MMA) России пожизненно дисквалифицировал бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых, напавших на турнире в Астане на первого вице-президента организации Радмира Габдуллина.

«Союз ММА России на внеочередном заседании президиума организации принял решение о применении к спортсменам Гаджимураду Хирамагомедову и Гамзату Хирамагомедову следующих дисциплинарных мер за нарушение устава (п.п. 2.4.9. и 3.2.) и регламента Союза ММА России по этике: Пожизненно дисквалифицировать и запретить участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России», - говорится в официальном пресс-релизе организации.

Инцидент произошел на турнире под эгидой Fight Nights в столице Казахстана 19 мая. Гаджимурад Хирамагомедов уступил в чемпионском бою в весовой категории до 77,1 кг Георгию Кичигину раздельным решением судей. Габдуллин не судил данный бой. По окончании поединка Хирамагомедовым был подан официальный протест на судейское решение, который был принят представителем Союза ММА России для дальнейшего рассмотрения.

В результате произошедшего Габдуллин был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга.

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