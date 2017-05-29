«Чита» не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в ФНЛ

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил, что «Чита» не стала предоставлять документы для получения лицензии, дающей право участвовать в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18.



«Футбольный клуб «Чита» не принял предложение пройти в установленные сроки процедуру лицензирования, заявку на получение лицензии он не подавал. Он был заранее извещен (о сроках), его представители приглашались на семинары, соответствующая переписка с руководителями клуба у нас есть. Однако клуб не изъявил желания принять участие в данных мероприятиях», - приводит ТАСС слова Летина.



«Если «Чита» не будет участвовать в ФНЛ, то, согласно нашему регламенту, шанс остаться в лиге получит команда, занявшая в недавно завершившемся чемпионате 16-е место. Если она откажется, то шанс появится у 17-й команды, затем, если вновь последует отказ, у 18-й, потом у 19-й, 20-й. 16-м в завершившемся чемпионате стал «Луч-Энергия», который пока не получил лицензию, но, насколько мне известно, подал документы, которые будут рассмотрены на заседании апелляционного комитета по лицензированию во вторник», - добавил Летин.



«Чита» заняла первое место в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), получив возможность выступать в первенстве ФНЛ.