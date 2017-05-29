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Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Эрнесто Вальверде назначен новым главным тренером каталонской «Барселоны».

Ранее Вальверде руководил «Атлетиком» из Бильбао, «Эспаньолом», греческим «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией». Последним место работы специалиста стал баскский клуб, который в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании занял седьмое место и пробился в Лигу Европы.

Предыдущим наставником «сине-гранатовых» был Луис Энрике, под руководством которого каталонцы выиграли девять трофеев.

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