Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону»

Эрнесто Вальверде назначен новым главным тренером каталонской «Барселоны».

Ранее Вальверде руководил «Атлетиком» из Бильбао, «Эспаньолом», греческим «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией». Последним место работы специалиста стал баскский клуб, который в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании занял седьмое место и пробился в Лигу Европы.

Предыдущим наставником «сине-гранатовых» был Луис Энрике, под руководством которого каталонцы выиграли девять трофеев.