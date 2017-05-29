Южный проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
Российский
теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом
чемпионате Франции, который проходит в Париже.
В
понедельник российский теннисист в пяти сетах уступил бразильцу Рожерио Дутре
Силве – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. Поединок продолжался 4 часа 11
минут.
В
следующем круге Рожерио Дутра Силва сыграет с канадцем Милошем Раоничем,
который переиграл бельгийца Стива Дарсиса.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Дутра Силва Р. (Бразилия) - Южный М. (Россия) - 4:6, 7:6, 2:6, 7:6, 6:2
Место и дата
29 мая 14:50, , Онлайн-трансляция
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