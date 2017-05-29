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Хромачева проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Ирина Хромачева проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

В понедельник российская теннисистка со счетом 3:6. 0:6 проиграла француженке Полин Пармантье. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

В следующем круге Пармантье сыграет с победительницей матча между американкой Лорен Дэвис и немкой Кариной Виттхефт.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Матч

Хромачева И. (Россия) - Парментье П. (Франция) - 3:6, 0:6

Место и дата

29 мая 18:40, , Онлайн-трансляция

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