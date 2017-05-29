Владимир Гомельский: Дома «Локомотив-Кубань» может сыграть еще лучше

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о полуфинальных сериях Единой Лиги ВТБ.

После первых матчей ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом-Кубанью» 2-0, с таким же счетом «Зенит» обыгрывает «Химки».

– «Локо» провел два очень боевых матча с ЦСКА в Москве. Дома подопечные Саши Обрадовича могут сыграть еще лучше. ЦСКА ждет очень непростой матч в среду. А в серии «Зенит» – «Химки», как мне кажется, будет пятый матч, – написал Гомельский.

Третий матч между химчанами и питерцами пройдет 30 мая в Химках, москвичи и краснодарцы сыграют 31 мая в Краснодаре. Серия длится до трех побед одной из команд.