Кравчук одолел Дельбониса в первом круге «Ролан Гаррос»
Российский
теннисист Константин Кравчук вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции,
который проходит в Париже.
Российский
теннисист в понедельник в трех сетах переиграл аргентинца Федерико Дельбониса –
6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Для Кравчука эта
виктория стала первой в профессиональной карьере на турнирах «Большого шлема».
В
следующем круге Кравчук сыграет с хорватом Марином Чиличем, который оказался
сильнее латвийца Эрнеста Гулбиса – 6:3, 6:3, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Кравчук К. (Россия) - Дельбонис Ф. (Аргентина) - 6:3, 6:4, 7:6
Место и дата
29 мая 15:30, , Онлайн-трансляция
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