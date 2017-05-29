Кравчук одолел Дельбониса в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Константин Кравчук вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.



Российский теннисист в понедельник в трех сетах переиграл аргентинца Федерико Дельбониса – 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Для Кравчука эта виктория стала первой в профессиональной карьере на турнирах «Большого шлема».



В следующем круге Кравчук сыграет с хорватом Марином Чиличем, который оказался сильнее латвийца Эрнеста Гулбиса – 6:3, 6:3, 6:3.



Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг