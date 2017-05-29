Павел Колобков: Дисквалифицированные лыжники могут быть допущены к Олимпиаде в Пхенчхане
Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что отстраненные Спортивным
арбитражным судом (CAS) российские лыжники будут допущены на ОИ-2018.
Последние слушания по делам россиян прошли 15 мая в Лозанне. В понедельник CAS сообщило, что дисквалификация спортсменов остается в силе до 31 октября 2017 года.
Напомним, что 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта, мотивируя второй частью доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, отстранила российских спортсменов Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в официальных соревнованиях.