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Павел Колобков: Дисквалифицированные лыжники могут быть допущены к Олимпиаде в Пхенчхане

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что отстраненные Спортивным арбитражным судом (CAS) российские лыжники будут допущены на ОИ-2018.

Последние слушания по делам россиян прошли 15 мая в Лозанне. В понедельник CAS сообщило, что дисквалификация спортсменов остается в силе до 31 октября 2017 года.

«Сейчас наши лыжники продолжают подготовку в плановом режиме в составе сборной. Я уверен в «чистоте» этих спортсменов и не сомневаюсь, что после 31 октября они будут допущены к соревнованиям. А значит, наравне со всеми смогут пройти отбор на Олимпиаду в Пхенчхан», - заявил Колобков ТАСС. 

Напомним, что 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта, мотивируя  второй частью доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, отстранила российских спортсменов Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в официальных соревнованиях.

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