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«Хаддерсфилд» обыграл «Рединг» и вышел в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в понедельник на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось без забитых голов – 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Хаддерсфилда» - 4:3, который спустя 45 лет вернулся в элитный дивизион чемпионата Англии.

Таким образом, «Хаддерсфилд», с 1924 по 1926 трижды подряд ставший чемпионом Англии, составил компанию «Ньюкаслу» и «Брайтон энд Хоув Альбион», которые ранее напрямую вышли в премьер-лигу, заняв первое и второе места в «Чемпионшипе» соответственно.

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