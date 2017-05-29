Александр Бубнов: Игра «Спартака» с «Арсеналом» – неуважение к себе и болельщикам
Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал красно-белых за крупное поражение в Туле.
«Проигрывать можно по-разному. Учитывая уровень «Арсенала», «Спартак» должен был показывать более высокий уровень игры. Такая игра - это неуважение к болельщикам. Федун сказал, что играй «Спартак-2», то он выиграл бы у «Арсенала».
В своё время, когда мы проиграли «Вердеру» 1:6, выиграв в первой игре дома со счётом 4:1, то для меня это был такой удар, что я не радовался чемпионству в тот год. Мне было очень стыдно, стыдно было даже на улице появляться. Думаю, Каррера не мог участвовать в том, о чём намекают некоторые», - цитирует Бубнова «Спорт FM».
Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне занял первое место в чемпионате России, завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция