Александр Бубнов: Игра «Спартака» с «Арсеналом» – неуважение к себе и болельщикам

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал красно-белых за крупное поражение в Туле.

«Проигрывать можно по-разному. Учитывая уровень «Арсенала», «Спартак» должен был показывать более высокий уровень игры. Такая игра - это неуважение к болельщикам. Федун сказал, что играй «Спартак-2», то он выиграл бы у «Арсенала».

В своё время, когда мы проиграли «Вердеру» 1:6, выиграв в первой игре дома со счётом 4:1, то для меня это был такой удар, что я не радовался чемпионству в тот год. Мне было очень стыдно, стыдно было даже на улице появляться. Думаю, Каррера не мог участвовать в том, о чём намекают некоторые», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне занял первое место в чемпионате России, завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

