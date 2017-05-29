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Александр Бубнов: Игра «Спартака» с «Арсеналом» – неуважение к себе и болельщикам

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал красно-белых за крупное поражение в Туле.

«Проигрывать можно по-разному. Учитывая уровень «Арсенала», «Спартак» должен был показывать более высокий уровень игры. Такая игра - это неуважение к болельщикам. Федун сказал, что играй «Спартак-2», то он выиграл бы у «Арсенала».

В своё время, когда мы проиграли «Вердеру» 1:6, выиграв в первой игре дома со счётом 4:1, то для меня это был такой удар, что я не радовался чемпионству в тот год. Мне было очень стыдно, стыдно было даже на улице появляться. Думаю, Каррера не мог участвовать в том, о чём намекают некоторые», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне занял первое место в чемпионате России, завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция


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